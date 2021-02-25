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25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Ters şeride giren şoför trafiği birbirine kattı

Ters şeride giren şoför trafiği birbirine kattı

TERSE DÖNEN SÜRÜCÜ

Cep Telefonu 

-TRAFİĞİ BİRBİRİNE KATMASI
-PLAKANIN OKUNMASI
-DİĞER SÜRÜCÜLERİN TEPKİSİ

( BURSA )- Dönüşü kaçıran sürücü, yüzlerce otomobili durdurup ters şeritten ilerledi BURSA

- Bursa'da döneceği kavşağı kaçıran sürücü, 150 metre ileriden dönmek yerine yüzlerce arabayı durdurup Bursa-İzmir anayolunda ters şeritten giderek herkesi çileden çıkardı. Arabaların hızlı olmaması büyük facianın yaşanmasını da engellemiş oldu.Olay, merkez Nilüfer ilçesi Bursa-İzmir yolu üzerinde meydana geldi. Bir vatandaşın cep telefonuna yansıyan görüntülerde 16 TBZ 30 plakalı araç sürücüsü İzmir istikametinde ilerlerken, döneceği girişi kaçırınca ne yapacağını şaşırdı. 150 metre ileriden gideceği yere gitme yerine ana yoldan geri dönmeye karar veren sürücü, yüzlerce otomobili durdurup ters şeritten ilerlemeye başladı.
Trafiği birbirine katan sürücü, diğer şoförler tarafından da kornalarla tepki göndü.Sürücünün ters şeritte ise sağa ve sola dönerken sinyal vermesi ise dikkatlerden kaçmadı.
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