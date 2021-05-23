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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Ters şeride girdiğini düşünerek panikle duvara çarptı: 3 yaralı

Ters şeride girdiğini düşünerek panikle duvara çarptı: 3 yaralı

KAZA YERİ GÖRÜNTÜ

Direksiyon 

-EKİPLERDEN GÖRÜNTÜ
-KAZA YAPAN ARACIN GÖRÜNTÜSÜ
-HASTANEDEN GÖRÜNTÜ
-DETAY

( AMASYA ) AMASYA

- Amasya’nın Suluova ilçesinde otomobilin duvara çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, saat 20.30 sıralarında 05 ABF 233 plakalı otomobilin sürücüsü Osman Dirgen, Sanayi Kavşağı'na geldiği esnada ters şeride girdiğini düşünerek panikle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç ihata duvarına çarptı. Kazada Osman Dirgen (21), Kader Dirgen (21) ve İkra Dirgen (4) hafif yaralandı. Ambulanslarla Suluova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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