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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Ters şeride girdi, kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Ters şeride girdi, kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

olay yeri

Hastane Amatör Kamera Trafik Kazası Kamera Amatör 

-detaylar
-amatör kamera görüntüsü
-kaza KIRŞEHİR

( KIRŞEHİR ) KIRŞEHİR

- Kırşehir’de meydana gelen trafik kazasında ters şeride girdiği ileri sürülen otomobil karşı yönden gelen otomobille çarpıştı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi 1 kişi ise ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre kaza, Ortaköy - Aksaray yolu üzerinde meydana geldi. Kırşehir istikametinden Aksaray istikametine giden H.A., yönetimindeki O3 AFC 785 plakalı otomobil ters şeride girince karşı yönden gelen M.A., yönetimindeki 40 BC 498 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobil sürücülerinin yaralandığı kaza da polis, yolu bir süre trafiğe kapattıktan sonra kontrollü açtı. Yaralılar, Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine götürüldü. Ağır yaralı hastaneye kaldırılan M.A., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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