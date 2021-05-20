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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
'Ters Altın Konak' kapanmanın ardından misafir kabul etmeye başladı

'Ters Altın Konak' kapanmanın ardından misafir kabul etmeye başladı

Ters ev dış detay

Sosyal Medya İsaf Mimari Beğendik 

-Ters ev iç detay
-Ters ev odalar detay
-Misafirlerden röportaj

( HATAY ) - "Ters Altın Konak" kapanmanın ardından misafir kabul etmeye başladı HATAY

- Hatay’ın Altınözü ilçesinde yaptırılan ve mimarisiyle vatandaşların ilgi odağı olan “Ters Altın Konak” tam kapanmanın bitmesinin ardından misafirlerini yeniden ağırlamaya başladı.
Dış yapısı ve iç yapısı ters olarak inşa edilen 2 katlı ters konak, içerisinde banyo, çocuk odası, oturma salonu, yemek masası, mutfak bulunduruyor. Hem il içinden hem il dışından yoğun ilgiyle karşılaşılan ters konak, Altınözü’nde en çok uğranılan yerin başında geliyor. Kapanma sonrası ters konağı gezmek için Osmaniye’den geldiğini belirten Gizem Açıkbaş, “Ters evi sosyal medyadan gördüm. Hatay’da böyle bir şeyin olması çok güzel. Beğenerek geldik ve çok sevdik. Kızımla birlikte Osmaniye’den geldik. Herkesin gelmesini tavsiye ederim” dedi.
Ters eve arkadaş tavsiyesiyle geldiğini söyleyen Mert Ali Açıkbaş, “Arkadaşımın tavsiyesi üzerine Dörtyol’dan geldim. Gezdik ve çok güzel fotoğraflar çekildik. Çok beğendik ve herkese öneriyoruz. Her yerde bulunmayan bir şey olduğu için burada farklılık oluştu. Çok hoşumuza gitti” ifadelerini kullandı. (DY-
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