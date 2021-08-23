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Terörün yerini huzura bıraktı, Sikorsky helikopterler vatandaşa hizmet etmeye başladı...Parmağı kopan bebek ameliyat edildi
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23 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Terörün yerini huzura bıraktı, Sikorsky helikopterler vatandaşa hizmet etmeye başladı...Parmağı kopan bebek ameliyat edildi

Terörün yerini huzura bıraktı, Sikorsky helikopterler vatandaşa hizmet etmeye başladı...Parmağı kopan bebek ameliyat edildi

Bebekten görüntü

Terörle Mücadele Altın Polis Helikopteri Ameliyat Helikopter 

-Parmaktan görüntü
-Hastaneden görüntü
-İsmail Gümüş'ten görüntü
-röportaj
-detaylar

( DİYARBAKIR )- Van'dan Diyarbakır'a polis helikopteriyle getirilen bebek ameliyat edildi DİYARBAKIR

- Van’da parmağı koptuktan sonra polis helikopteriyle getirildiği Diyarbakır’da ameliyat olan 2 yaşındaki Muhammed bebeğin tedavisi devam ediyor. Daha önce terörle mücadelede kullanılan Sikorsky helikopterler huzurun sağlanması ile birlikte artık vatandaşların hizmetinde kullanılmaya başlandı. Muhammed bebek Sikorsky helikopterle Van'dan Diyarbakır'a getirilerek tedavi altına alındı. Van'nın Muradiye ilçesinde yaşayan Nurcan ve İsmail Gümüş Çiftinin 3'üncü çocuğu Muhammed Bünyamin'in, evin dış kapısına elinin sıkışması sonucu parmağı koptu. Ailesi tarafından önce Muradiye Devlet Hastanesine, ardından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Muhammed bebek, doktorların tavsiyesi üzerine Diyarbakır'a sevk edildi. 2 yaşındaki Muhammed bebek, Van Emniyet Müdürlüğünün Havacılık Şube Müdürlüğüne ait Sikorsky helikopteriyle Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirerek 5 saatlik ameliyat sonrası parmağı dikildi. Baba İsmail Gümüş, oğlunun parmağının tutması ihtimali yüzde 50 olduğunu dile getirerek yardımcı olan tüm kurumlara teşekkür etti. Gümüş, “Oğlumun parmağı kapıya sıkıştı, önce Muradiye’ye getirdik sonra Van'a sevk ettiler. Van’dan da bizi buraya emniyetin helikopteriyle sevk ettiler. Burada da parmağını diktiler, inşallah parmağı düzelir Allah’ın izniyle. Yüzde 50 ihtimal ile tutma veya tutmama ihtimali var. İnşallah Allah’ın izniyle tutar, içim parçalanıyor o halini görünce” dedi.

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