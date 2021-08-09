Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Terörün finans kaynağına darbe: 46 gözaltı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
9 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Terörün finans kaynağına darbe: 46 gözaltı

Terörün finans kaynağına darbe: 46 gözaltı

Görüntü dökümü:

Kaçak Cep Telefonu Uyuşturucu Madde Kaçakçılık Cep Telefonu Kaçak Sigara 

-Yapılan operasyondan görüntü
-Ele geçirilen malzemelerden görüntü
-Gözaltına alınmadan görüntü
-Genel ve detay görüntüler

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak’ta İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi.
Yapılan operasyonda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, çok sayıda kişi ise gözaltına alındı. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından Şırnak ve ilçelerinde son bir haftada düzenlenen operasyonlarında uyuşturucu madde ile gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 46 şüpheli gözaltına alındı. Terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 02-08 Ağustos 2021 tarihleri arasında Şırnak merkezi ve ilçelerinde operasyon başlattı. Operasyonda, 3 kilo 35 gram eroin, 6,43 gram metamfetamin, 0,73 gram esrar, 20 adet sentetik ecza maddesi, 9.472 paket kaçak sigara, 10 kilogram kaçak tütün, 19 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. 1 adet resmî belgede sahtecilik olayı tespit edildi. Yapılan operasyonlar kapsamında toplam 46 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapıldı. 3 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklandı. (MY-AKK-Y)
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı