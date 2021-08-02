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Terörün finans kaynağına darbe: 26 gözaltı
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2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Terörün finans kaynağına darbe: 26 gözaltı

Terörün finans kaynağına darbe: 26 gözaltı

Yapılan operasyondan görüntü

Kaçak Cep Telefonu Uyuşturucu Madde Güneş Gözlüğü Kaçakçılık Kaçak Sigara 

-ele geçirilen malzemelerden görüntü
-gözaltına alınmadan görüntü
-genel ve detay görüntüler

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak’ta İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi.
Yapılan operasyonda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 26 kişi ise gözaltına alındı. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından Şırnak ve ilçelerinde son bir haftada düzenlenen operasyonlarında uyuşturucu madde ile gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı. Terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü tarafından 26 Temmuz - 01 Ağustos Temmuz 2021 tarihleri arasında Şırnak İl merkezi ve ilçelerinde operasyon başlatıldı. Operasyonda, 3.24 gram metamfetamin, 0.76 gram eroin, 1 adet bong düzeneği, 7 bin 876 paket kaçak sigara, 849 adet kaçak cep telefonu, 492 adet cinsel içerikli çikolata, 200 adet puro, 50 adet cinsel içerikli sprey, 4 adet güneş gözlüğü, 1 adet klima ve 1 adet parada sahtecilik olayında sahte 100 TL ele geçirildi. Yapılan operasyonlar kapsamında toplam 26 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapıldı. Şüphelilerden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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