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7 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Terörün finans kaynağına darbe: 208 kilo eroin ele geçirildi

Terörün finans kaynağına darbe: 208 kilo eroin ele geçirildi

OPERASYONDAN GÖRÜNTÜ

Kaçak Cep Telefonu Uyuşturucu Madde Kaçakçılık Cep Telefonu Kaçak Sigara 

-ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER
-DETAY GÖRÜNTÜ
-FOTOĞRAF

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak’ta İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi.
Yapılan operasyonda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, çok sayıda kişi ise gözaltına alındı. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından Şırnak ve ilçelerinde son bir haftada düzenlenen operasyonlarında uyuşturucu madde ile gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 38 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Şırnak İl jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 30 Mayıs - 06 Haziran 2021 tarihleri arasında Şırnak il merkezi ve ilçelerinde operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonlarda, 208 kilo 928 gram eroin, 20,76 gram metamfetamin, 5,31 gram esrar, 0,22 gram bonzai, 1 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet bong düzeneği, 4.160 paket kaçak sigara, 63 adet kaçak cep telefonu, 50 adet cep telefonu aksesuarı, 9 çift ayakkabı, 2 şişe kaçak içki ele geçirildi. Yapılan operasyonlar kapsamında toplam 38 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapıldı. Şüphelilerden 2’si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. 2 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemeler tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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