Terörün finans kaynağına darbe: 16 gözaltı

-DETAY GÖRÜNTÜ



( ŞIRNAK ) ŞIRNAK



- Şırnak’ta İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 16 kişi gözaltına alındı.Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından il ve ilçelerinde son bir haftada düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde ile gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı. Terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 12 - 18 Temmuz 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon başlatıldı. Operasyonda, 4,93 gram metamfetamin, 0,34 gram eroin, 10 adet sentetik ecza maddesi, bin 480 paket kaçak sigara, 80 kilogram nargile kömürü, 26 adet kaçak cep telefonu, 16 adet cep telefonu aksesuarı, 4 kilogram tütün, 1 adet parada sahtecilik olayında 50 dolar ele geçirildi. Yapılan operasyonlar kapsamında toplam 16 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapıldı. 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

