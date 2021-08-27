Terörle Mücadele Şube eski Müdürü'nün eşi FETÖ’den tutuklandı



- FETÖ'den tutuklanan İstanbul Terörle Mücadele Şube eski Müdürü Ömer Köse'nin eşi Semra Köse, sevk edildiği adliye çıkarıldığı hakimlikçe örgüt üyeliğinden tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ümraniye'de gerçekleştirilen operasyonda, Terörle Mücadele Şube eski Müdürü Ömer Köse'nin eşi Semra Köse gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin Bylock kullanıcısı olduğu ve bu sebeple aranmasının olduğu tespit edildi. Semra Köse’ye ait Bylock yazışmaları incelendiğinde FETÖ/PDY örgüt lideri Fetullah Gülen'in konuşmalarının gruplarda örgütsel motivasyonu artırmak ve örgütsel kopmaların önüne geçmek adına yazı haline getirilerek paylaşıldığı, yine 2015 yılında örgüte yönelik gerçekleştirilen operasyonları itibarsızlaştırmak adına operasyonları eleştiren yazışmalar yapıldığı belirlendi. Örgüt üyeliği suçundan tutuklandı Emniyetteki işlemleri tamamlanan Semra Köse, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılığa çıkarılan şüpheli, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Hakimliğe çıkarılan şüpheli Semra Köse tutuklanarak cezaevine gönderildi.

