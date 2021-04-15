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15 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Teröristlerin saldırısında gazi oldu, Devlet Övünç Madalyası 37 yıl sonra geldi

Teröristlerin saldırısında gazi oldu, Devlet Övünç Madalyası 37 yıl sonra geldi

Gazi Lokman Kurt Detay

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-Devlet Övünç Madalyası detay
-Gazi Lokman Kurt Röp.
-İsmail Kumartaşlı Röp.

( AFYON KARAHİSAR-ÖZEL)- Devlet Övünç Madalyası'na 37 yıl sonra kavuşan Lokman Kurt:- “Madalyayı görünce çok duygulandım” AFYON KARAHİSAR

- Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde, 1984 yılında teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan ve 2 yıl tedavi gören Lokman Kurt’a 37 yıl sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edilen Devlet Övünç Madalyası verildi.
Hakkari’de 1984 yılında askerlik görevini yaptığı esnada askeri malzeme bıraktığı karakoldan konvoy halinde dönerken PKK’lı teröristlerce pusuya düşürülerek yaralanan Lokman Kurt, bir takım girişimlerin ardından 2015 yılında gazilik unvanına almıştı. Gazilik unvanının ardından Devlet Övünç Madalyası içinde başvuruda bulunan Kurt’a 37 yılın sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edilen Devlet Övünç Madalyası Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek tarafından verildi.
“Madalyayı görünce çok duygulandım, devlet için övülmek çok güzel bir şey”Yaşanan süreci duygulanarak anlatan 57 yaşındaki Lokman Kurt, vatan için övülmenin çok güzel bir şey olduğunu belirterek madalyayı ilk gördüğünde duygulandığını ifade etti.
Kurt, “1984 yılında malzeme götürdüğümüz karakoldan geri dönerken ben şofördüm. Diğer bir arkadaşımız daha vardı arkamızda oda şoför. Geri dönüşte pusu atmışlar. Konvoy halinde pusuya düştük. Pusuda yanımdaki subayla ben yaralandık. Ondan sonra tedavi süreci başladı ve 2 yıl sürdü. 2 yılın sonunda ben herhangi bir girişimde bulunmadım. Daha sonra 1998 yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru yaptım. 2 yıllık bir süreçten sonra evrak kaybettiler ve öyle kaldı. Bende uğraşmadan. Tekrar başvuru yaptık ve o başvurudan sonra emekliliğimiz sağlandı. Şahadet Belgesi için Jandarma Genel Komutanlığına başvurduk. Şahadet Belgesinin sonunda bu Devlet Övünç Madalyası işlemi başlatıldı. Ondan sonra bir 2 yıl sürdü ve 2 yıldan sonra Devlet Övünç Madalyamızı aldık. Övünç madalyamızı 37 yıl sonra almış olduk. Madalyayı ilk gördüğümde çok duygulandım. Övülmek güzel bir şey ama vatan için övülmek daha güzel bir şey” dedi.
“31 yıl sonra gazilik unvanına, 37 yıl sonrada Devlet Övünç Madalyası’na kavuştu”Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi eski Başkanı İsmail Kumartaşlı da 31 Lokman Kurt’un 31 yıl sonra gazilik unvanını, 37 yıl sonrada Devlet Övünç Madalyası’nı aldığını belirtti.
Kumartaşlı, “1984 yılında Hakkari’de askerlik görevini yaparken bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin saldırısı sonucu yaralanmış. Kendi bildiği kadar kendi çapında o zaman bir müracaatta bulunmuş, yalnız gaziliği onaylanmamış. 2013’te biz tanıştığımızda elindeki evraklarına baktık ve tekrar malul gazi olabilmesi için biz müracaatlarını yaptık. Yaklaşık 2 yıl süren bir yazışma ve işlemlerin sonucunda 2015 yılında biz Lokman ağabeyimizi malul gazi olarak tüm haklarını aldık. Devlet Övünç Madalyası eksikti. Süreç içerisinde de biz Jandarma Genel Komutanlığına müracaat etmiştik. 2015’ten sonra işlemleri başlıyor ve bugün geçte olsa 37 yıl sonra cumhurbaşkanımızın tevcihi ile Devlet Övünç Madalyası Vali Gökmen Çiçek tarafından teslim edildi” diye konuştu.

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