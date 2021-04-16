Teröristlerin kullandığı 4 mağara imha edildi

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( TUNCELİ ) TUNCELİ



- Tunceli’de devam eden Eren-7 Mercan-Munzur operasyonunda 4 mağara imha edildi, birer adet 4 tüple hazırlanmış patlayıcı, telsiz komutalı EYP ile mayın ve çok sayıda malzeme ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamada, “Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli-Ovacık Kırsalında 4 mağara imha edilmiştir. İmha edilen mağaralar içerisinde, 1 adet 4 büyük tüpün içerisine amonyum nitratla güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı, 1 adet telsiz komutalı el yapımı patlayıcı, 1 adet basma düzenekli mayın, 6 adet küçük tüp, 5 adet pil bloğu, 80 adet panço, 4 adet akü, 100 litre motorin, 7 adet uyku tulumu, 6 adet battaniye, 420 metre elektrik kablosu, 4 top sera naylonu, 100 metre ip, 1 adet hilti, 60 kilogram zeytinyağı, 40 kilogram deterjan, çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir” denildi.



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