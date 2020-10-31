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31 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Teröristlerin kullandığı 1 mağara ve 1 sığınak imha edildi

Teröristlerin kullandığı 1 mağara ve 1 sığınak imha edildi

mağara içerisinden görüntü

Yağmurlu Jandarma Çelik Halat Gesi Teröristler 

-fotoğraflar

( TUNCELİ ) TUNCELİ

- Tunceli’de jandarma timlerinin düzenlediği operasyonda teröristlerin kullandığı tespit edilen 1 mağara ve 1 sığınak imha edildi. Valilikten yapılan açıklamada, ”İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli-Hozat Aliboğazı bölgesinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde 1 sığınak ve 1 mağara imha edilmiştir. Bu yerlerde 1 adet basma düzenekli EYP, 1 adet telsiz, 1 adet bilgisayar, 1 adet hard disk, 3 adet pil bloğu, 9 adet büyük tüp, 1 adet uyku tulumu, 2 adet sırt çantası, 1 adet ocak, 1 adet soba, 50 metre çelik halat, 4 çift mekap ayakkabı, 1 adet terörist kıyafeti, 1 adet yağmurluk, 100 metre branda, 20 kg salça, 15 kg mercimek, 15 kg şeker, çok miktarda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir” denildi. Açıklamada ayrıca terörist unsurların bulunup etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.
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