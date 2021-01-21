Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Teröristleri kovaladıkları dağlarda hayvanları unutmadılar

Teröristleri kovaladıkları dağlarda hayvanları unutmadılar

Hayvanlar için jandarma ve doğa koruma ekiplerinin yem bırakma anları

Jandarma Yırtıcı Kuş Terör Örgütü Teröristler Hayvancılık 

-Detaylar

( GAZİANTEP -ÖZEL) GAZİANTEP

- Gaziantep'te jandarmalar bir dönem terörist kovaladıkları Amanos Dağlarında yağan kar nedeniyle yaban hayvanlarının aç kalmaması için yem bıraktı.Jandarma Genel Komutanlığı tarafından oluşturulan Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Komutanlığına bağlı timler, Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğündeki av koruma memurları ile birlikte, geçtiğimiz yıl terör örgütü PKK'nın izinin tamamen silindiği Amanos Dağlarında yaban hayvanları için yem bıraktı. Ekipler, koruma altındaki çok sayıda hayvanın yaşam alanı olan Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri arasındaki Gökçedağ mevkisine çıkarak, kar nedeniyle hayvanların aç kalmasını önledi.Bir dönem özel ekiplerle birlikte art arda operasyonlar düzenleyerek bölgeden teröristleri temizleyen jandarmalar, ormana bıraktıkları yemler ile aç kalan hayvanların şehre inmesini ve doğal yaşamı korumayı hedefliyor.Amanos DağlarıTürkiye'nin Suriye'ye açılan kapısı olarak bilinen Belen Geçidi'nin de bulunduğu Amanos Dağları, bölgede ise Nur Dağları ve Gavur Dağları isimleri ile de biliniyor.Kahramanmaraş'taki Sır Baraj Gölü’nden başlayıp Hatay ilinin Samandağ kıyılarına doğru uzanan 175 kilometre uzunlukta dağ silsilesi olan Amanoslar, yırtıcı kuşların göç yolu üzerinde yer alması, tarım ve hayvancılık gibi nedenlerle büyük önem taşıyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Mardin'deki Terör OperasyonuMardin'deki Terör Operasyonu
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı