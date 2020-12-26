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26 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Teröristlere ait sığınakta ele geçirilen mühimmatlar böyle imha edildi

Teröristlere ait sığınakta ele geçirilen mühimmatlar böyle imha edildi

Patlayıcı maddelerin imha edilmesi

( MARDİN )- Mardin’de teröristlere ait sığınakta roketatar mühimmatı ele geçirildi MARDİN

Özel Birlik Teröristler 


- Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sözde ‘Kerboran’ kırsalında yapılan operasyonda, teröristlere ait olduğu belirlenen sığınakta antitank ve antipersonel roketatar mühimmatı ele geçirildi.Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yıldırım-8 operasyonları kapsamında sözde ‘Kerboran’ kırsalında Şehit güvenlik Korucusu Evren Başçı özel birlik operasyonu icra edildi. Operasyonda teröristlere ait olduğu belirlenen sığınakta arama faaliyeti yapıldı. Ekipler tarafından 2 metre yüksekliğinde 6 çarpı 10 metre ebatlarında olan doğal sığınak içerisinde çuvallara sarılmış vaziyette 2 adet antitank, 3 adet antipersonel roketatar mühimmatı ile 2 adet roketatar sevk fişeği ele geçirilirdi.Ele geçirilen mühimmatlar ve sığınak PAMİT ekipleri tarafından patlatılarak kullanılamaz hale getirildi.

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