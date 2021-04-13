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13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Teröristlere ait balon böyle imha edildi

Teröristlere ait balon böyle imha edildi

balondan görüntü

Sosyal Medya Dolar Gesi Saldırı 

-imha anı

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabında, saldırı amaçlı olduğu değerlendirilen balonu imha ettiklerini duyurdu. MSB'nin paylaşımında; "Hakkâri’deki Zer Tepe Üs Bölgesi’nde görev yapan Kahraman Komandolarımız, güneybatı istikametinden üsse yaklaşmakta olan 1 adet balonu tespit ederek ateş altına aldı. Saldırı amaçlı olduğu değerlendirilen balon vurularak imha edildi" ifadelerine yer verildi.

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