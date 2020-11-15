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15 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Teröristler yüzde 70 engeli bulunan genci de dağa kaçırmış

Teröristler yüzde 70 engeli bulunan genci de dağa kaçırmış

Ailelerden görüntü

Oturma Eylemi Terör Örgütü Umutlu 

-Çocukların fotoğraflarından görüntü
-HDP İl binası ve çadırdan görüntü
-Hatice Ay röportajı
-detay görüntüler

( DİYARBAKIR )- HDP önündeki ailelerin kararlı nöbeti devam ediyor DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti eylemi 440'ıncı gününde de devam ediyor.Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin umutlu bekleyişi 440'ıncı gününde de kararlıkla devam ediyor. 2015 yılında dağa kaçırılan oğlu Muhammed Canbey için nöbetine devam eden Hatice Ay, oğlunu kandırdıklarını, oğlunun hasta olduğunu ve yüzde 70 raporlu olduğunu söyledi.

O gün bugündür evladından haber alamadıklarını belirten anne Ay, "Biz nereye gittiysek, ‘hastadır göndereceğiz’ dediler. 5 yıldır hiçbir haber yok. Oğlum yüzde 70 raporluydu HDP tarafından kandırıldı. Dağa götürmüşler. Ben, oğlum için buraya geldim. Oğlumu almadan gitmeyeceğim" dedi.

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