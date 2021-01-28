Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Teröristler 9 yaşında eline bomba verdi, 13 yaşında kaçırdı

Teröristler 9 yaşında eline bomba verdi, 13 yaşında kaçırdı

Babanın çadıra gelişi

Güvenlik Güçleri Oturma Eylemi Terör Örgütü Terör Yandaşları 

-Baba Eyüp Baran konuşması
-detay görüntü

( DİYARBAKIR )- HDP önündeki evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı DİYARBAKIR

- Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP önünde eylem başlatan ailelerin evlat nöbeti 514’üncü gününde de devam ediyor. Evlat nöbetinin 514’üncü gününde yeni bir aile daha çocuğuna kavuşmak umuduyla HDP önündeki eyleme katıldı.
Baba Eyüp Baran, Van’da 6 yıl önce oturdukları evlerin önünde arkadaşları ile oyun oynarken kaçırılan ve bir daha kendisinden haber alamadığı oğlu Abdul Ahalim Baran için oturma eylemine katıldı.
Oğlunun 9 yaşındayken gittiği okulda terör yandaşları tarafından eline bomba tutuşturulup patlatılması sonucunda 4 parmağını da kaybettiğini belirten baba Baran, "Oğlumun okula gitmemesi için ellerinden geleni yaptılar ama ben yine de oğlumu okula gönderdim. 2012 yılında oturduğumuz evin avlusunda oyun oynadığı sırada kayboldu ve bir daha kendisinden haber alamdık. Ben oğlumdan bir haber alıncaya kadar buradan gitmeyeceğim" dedi.
Oğlu Abdul Ahalim’e teslim olması çağrısında da bulunan baba Baran, "Oğlum beni görüyor veya izliyor ise kaçıp güvenlik güçlerine teslim olmasını istiyorum. Oğlumun bir an önce gelmesini bekliyorum. Eylemimde oğlum gelinceye kadar burada bekleyeceğim" diye konuştu.
Konuşmaların ardından baba Baran oğlunun fotoğrafını alarak çadırdaki ailelere katılıp evlat nöbetine başladı.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement