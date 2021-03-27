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27 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Teröre finansman sağlayan 2 kişi tutuklandı

Teröre finansman sağlayan 2 kişi tutuklandı

Jandarmanın dış görüntüsü

Adli Kontrol Jandarma Terörizm Terör Örgütü Yardım ve Yataklık 

-Operasyonu giden ekipler
-Eve yapılan baskın
-Şahısların adliyeye çıkartılması
-Adliyeden görüntü

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’da jandarma ekiplerinin PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yapan ve finansman sağlayan kişilere yönelik gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklandı. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığınca terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde PKK/KCK terör örgütüne yardım eden ve finans desteği sağlayan üç şahsa yönelik Adıyaman merkeze bağlı Çatalağaç köyünde operasyon yaptı. Operasyonda M.Ş.E., A.E. ve A.K. isimli şahısları ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri ile örgütsel doküman ele geçirildi. Jandarmadaki sorgularının ardından şahıslar adli makamlara sevk edildi. Şahıslardan A.E. ve M.Ş.E. tutuklanırken, A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Tutuklanan şahıslar cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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