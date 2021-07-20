Terörden temizlenen Şen yaylada bayram sevinci

- Duaların yapılmasından detay

- Bayramlaşmadan detay

- Yemek kazanlarından detay

- Kazanların kaynamasından detay

- Kadınların çalışmasından detay

- Yemeklerin servis edilmesi

- Vatandaşlardan Zabit Eker Röp.

- Yaylacılardan Rüzgar Çelik Röp.



( MUŞ )- 2 bin rakımlı yaylada kazanlar kuruldu, bayram namazı kılındı MUŞ



- PKK terör örgütünden temizlenen Muş’un Şen yayla bölgesinde, Kurban Bayramı sevinçle kutlanıyor. Huzur ve güvenin sağlandığı 2 bin rakımlı Şen yayla bölgesinde Kurban Bayramı sevinci yaşanıyor. İlkbahar mevsimiyle birlikte bölgeye gelen besiciler, yılın büyük bir bölümünü burada kurdukları çadırlarda geçiriyor. Arefe günü bayram için hazırlık yapan çiftçiler, geleneksel kutlamalarını çadırlarda yapıyor. Günün ilk ışığıyla birlikte bayram namazı kılan vatandaşlar, daha sonra bayramlaşarak, hazırlanan yöresel sofrada hep birlikte yemek yiyor. Kurban Bayramını Şen yayla bölgesinde geçirdiklerini ifade eden Zabit Eker isimli vatandaş, yaylacıların yılın 5-6 ayını burada hayvan otlatarak geçirdiğini ifade ederek, “Bizde bugün Muş’tan gelerek, gelenek ve göreneklerimize uygun olarak onların bayramlarını tebrik ettik. Uzun bir zaman sonra bir arada olmanın huzurunu yaşadık. Böyle huzurlu ve güzel bayramlar diliyoruz” dedi.

“Uzun bir aradan sonra buraya geldik” Şen yayla denilince, şenliklerin akla geldiğini anlatan Eker, “Maalesef bu bölgede çok acılar, çok olaylar yaşanmış. Uzun bir aradan sonra buraya geldik. Pandeminin hafiflemesiyle beraber bu insanlarımızla birlikte olduk. Gayet güzel bir bayram geçirdik. Bizi ağırlayan dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Böyle bir yerde ve çadırda bayram namazını kılıp, burada kahvaltı yapmak çok ayrı bir duygu ve güzelliktir. Biz bugün bu güzelliği yaşadık. Gerçekten çok değişik bir ortamda bu bayramı kutladık. Bütün bayramların böyle güzel, huzurlu ve neşeli geçmesini diliyorum” ifadelerini kullandı. Bayramdan bir gün önce hazırlıklara başladıklarını ifade eden yaylacılardan Rüzgar Çelik ise “Babam ve amcalarım her sene bu geleneği sürdürüyorlar. Bizlere de bunu miras bırakmayı hedefliyorlar. İnşallah bizde o mirası layıkıyla taşırız. Buraya Diyarbakır’dan, İstanbul’dan, Batman’dan, Muş’tan, çevre il ve ilçelerden gelen eş, dost ve akrabalarımızla burada toplanıp bayramlaşıyoruz” diye konuştu.

(UU-ATL)

