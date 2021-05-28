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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Terör saldırısı sonucu şehit olan Veli Kabalay için Iğdır’da mevlit programı düzenlendi

Terör saldırısı sonucu şehit olan Veli Kabalay için Iğdır’da mevlit programı düzenlendi

Iğdır Ulu Camii dışında çekilen görüntüler

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-Şehit Veli Kabalay için dua edilirken çekilen görüntüler
-Şehidin cenazesinden arşiv görüntüler
-Şehidin fotoğrafları

( IĞDIR ) IĞDIR

- Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan üs bölgesinde hain terör saldırısı sonucu Şehit düşen Veli Kabalay için Iğdır Ulu Camii’nde mevlit ve hatim duası programı yapıldı. Geçtiğimiz günlerde Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde İran sınırına çekilen güvenlik duvarında nöbet bekleyen özel hareket polislerine PKK’lı teröristlerce roketli ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlenmiş ve saldırı sonucu özel hareket polisi Veli Kabalay şehit olmuş, 3 özel hareket polisi ise yaralanmıştı. Bugün Iğdır Ulu Camii’nde düzenlenen programla şehit Veli Kabalay için mevlit ve hatim duası programı düzenlendi.
Cuma namazı öncesi düzenlenen programa Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, Iğdır İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, Iğdır İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Ayrıca emniyet personelleri tarafından namaz sonrası vatandaşlara meyve suyu, kek ve kolonya ikramında bulunuldu.
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