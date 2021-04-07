Terör örgütünün sözde asayiş yapılanmasındaki isim İzmir'de yakalandı



- İzmir'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, terör örgütü YPG'nin Afrin şehri sözde asayiş yapılanmasında bulunan bir kişi ile beraber PKK/KCK/YPG/PYD ve FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 şüpheli yakalandı.İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM (Terörle Mücadele) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, MİT (Milli İstihbarat Teşkilatı) Bölge Başkanlığının desteği ile PKK/KCK/YPG/PYD ve FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 4 şüphelinin ilde bulundukları bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekiplerin önceden belirlediği farklı adreslere gerçekleştirdiği operasyonda PKK/KCK/YPG/PYD ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen M.A., YPG Afrin sözde asayiş yapılanmasında bulunan H.B. ile Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan aranan Y.T. ile M.A. yakalanarak gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolü ve emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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