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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Terör örgütüne İzmir merkezli operasyon

Terör örgütüne İzmir merkezli operasyon

- Operasyondan detay ve genel görüntü

( İZMİR )- Aralarında avukatın da olduğu 4 şüpheli hakkında yakalama kararı İZMİR

Uyuşturucu Madde Yakalama Kararı Terör Örgütü Polis Ekipleri İstihbarat 


- İzmir merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet gerçekleştirdikleri tespit edilen, biri avukat 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartırdı. Şüphelilerden 3'ü gözaltına alınırken, 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyet gerçekleştirdikleri tespit edilen, aralarında bir avukatın da bulunduğu 4 şüpheliyi yakalamak için İzmir merkezli Diyarbakır ve Mardin illerinde düğmeye bastı. 23 Haziran günü saat 06.00'da, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Aramalarda silah ve uyuşturucu madde de bulundu Öte yandan adreslerde polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, bir miktar uyuşturucu madde ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, firari 1 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. (AÇ-
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