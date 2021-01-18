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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Terör örgütünde çözülmeler sürüyor: 2 terörist daha teslim oldu

Terör örgütünde çözülmeler sürüyor: 2 terörist daha teslim oldu

Fotoğraflar

( SİİRT - FOTO) SİİRT

Güvenlik Güçleri Bild Terör Örgütü İstihbarat 


- Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü mensuplarının teslim olmalarını sağlamaya yönelik yapılan ikna çalışmaları sonucunda 2 terör örgütü mensubunun teslim olduğu bildirildi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince, terör örgütü mensuplarının teslim olmalarını sağlamaya yönelik yürütülen koordineli ikna çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanında faaliyet yürüttükleri şeklinde bilgiler bulunan, 1993 ve 1999 yılları katılımlı 2 örgüt mensubunun 17 Ocak 2021 tarihinde Şırnak Habur Kapısından güvenlik güçlerimize teslim olmaları sağlanmış, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda gerekli adli işlemlere başlanmıştır" denildi. (SD-YRT
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