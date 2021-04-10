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10 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Terör örgütünde aktif olduğu belirlenen isimler İzmir'de yakalandı

Terör örgütünde aktif olduğu belirlenen isimler İzmir'de yakalandı

Operasyondan görüntüler

( İZMİR )- İzmir'de terör operasyonu: 4 tutuklama İZMİR

Adli Kontrol Terör Operasyonu Terör Örgütü Polis Ekipleri İstihbarat 


- İzmir'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütünün sözde Asayiş ve Trafik birimleri içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 4 şüpheli ile PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü içerisinde silahlı olarak çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 şüpheli yakalandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde; geçtiğimiz dönemde PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütünün sözde asayiş ve trafik birimleri içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu 4 şüpheli ile PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü içerisinde silahlı olarak çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdiği tespit edilen yabancı uyruklu 2 şüpheli tespit edildi. Harekete geçen ekipler, 3 Nisan ve 6 Nisan tarihlerinde diğer birimler ile koordineli olarak yapılan operasyonlarda şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Her iki operasyonda yakalanan yabancı uyruklu 6 şüpheli, emniyetteki gözaltı işlemlerinin ardından, PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü üyesi olmak suçundan adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine götürüldü. Ekipler tarafından yakalanan şüphelilerin Suriye uyruklu oldukları bildirildi.

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