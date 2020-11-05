Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Terör örgütü YPG/PKK operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - BURSA

Terör örgütü YPG/PKK operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - BURSA

- Operasyondan görüntüler - Şüphelilerin gözaltına alınmasıBURSA (AA) - Bursa'da terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'de YPG/PKK adına faaliyette bulunan M.H. (27), M.E. (20) ve B.E'nin (19) örgüt tarafından istihbarat çalışması için Bursa'ya gönderildiği bilgisine ulaştı.Harekete geçen ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin Osmangazi ilçesinde saklandığı eve operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel dokümana ve dijital materyale el konuldu, gözaltına alınan 3 şüpheli işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Terör Örgütü 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı