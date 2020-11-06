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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Terör örgütü YPG/PKK ile Esed rejimi arasındaki petrol ticareti sürüyor

Terör örgütü YPG/PKK ile Esed rejimi arasındaki petrol ticareti sürüyor

- Petrol taşıyan tankerlerden detaylar - Petrol tankerlerinin kontrol noktasına gelişi - Rus askeri devriyesinden detaylar - ABD'nin yaptırım uyguladığı Esed rejimi, ABD'nin "ortağı" terör örgütü YPG/PKK'dan petrol temin etmeye devam ediyor - Son bir ayda örgüt ile Esed rejimi arasında 15 bin tırlık petrol ticareti gerçekleşti - AA muhabirleri, rejimin terör örgütleriyle ticaretinden sorumlu ABD'nin yaptırım listesindeki milis yöneticisi ve milletvekili Husam Katırcı'ya ait petrol tankerlerini, terör örgütünün işgalindeki bölgelerde görüntüledi.HASEKE (AA) - ÖMER KOPARAN/EŞREF MUSA - Terör örgütü YPG/PKK, Suriye 'de ABD'nin desteğiyle elinde tuttuğu petrol kaynaklarını, ABD'nin yaptırım uyguladığı Esed rejimine satmaya devam ediyor.AA muhabirinin sahadan edindiği bilgilere göre, terör örgütü, Esed rejimi bölgesine her gün ortalama 500 tırlık petrol satıyor. Buna göre, son bir ayda örgüt ile Esed rejimi arasında 15 bin tırlık petrol ticareti gerçekleşti.AA muhabirleri, rejimin terör örgütleriyle ticaretinden sorumlu ABD'nin yaptırım listesindeki milis yöneticisi ve milletvekili Husam Katırcı'ya ait petrol tankerlerini, terör örgütünün işgalindeki bölgelerde görüntüledi. YPG/PKK işgalindeki Rumeylan bölgesinden aldığı petrolü taşıyan tankerler, Tel Tamir, Ayn İsa ve Rakka olmak üzere örgütün işgalindeki üç ayrı noktada görüldü.
Görüntülerde, terör örgütünün bölgesinden temin edilen petrolü Esed rejimi bölgesine taşıyan tankerlere, Rusya'ya ait zırhlı araçların da eşlik ettiği görülüyor. - ABD'nin ortağı, ABD'nin koyduğu yasaları delmeye devam ediyorABD'nin bölgedeki "ortağı" terör örgütü YPG/PKK, hem Esed rejimine petrol satarak hem de ABD Hazine Bakanlığının yaptırım listesinde yer alan Husam Katırcı ile ticaret yaparak ABD yasalarını ihlal etmeye devam ediyor.ABD Başkanı Donald Trump'ın 21 Aralık'ta imzaladığı ve 17 Haziran'da yürürlüğe giren "Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası"na göre, rejimin yerli petrol üretimini geliştirmesine yardımcı olmanın ve rejim ile ticari ilişkide bulunmanın yaptırım cezaları bulunuyor.ABD söz konusu yasayı delen kişi ve kurumları, ülkeye seyahat etme yasağı, ABD'deki mal varlıklarının dondurulması, diğer ülke ve şirketlerle herhangi bir finansal işlem yapmalarının yasaklanması gibi yaptırımlarla tehdit ediyor.ABD'nin söz konusu yasayı delen YPG/PKK'ya yaptırım uygulayıp uygulamayacağı konusu ise belirsizliğini korumaya devam ediyor. - Rejim bölgelerinde akaryakıt kıtlığı devam ediyorEsed rejimi, iç savaştan önce kendi çıkardığı petrolü rafine ederek akaryakıt ihtiyacını karşılayabiliyordu, ancak petrol sahalarının önce terör örgütü DEAŞ, sonra terör örgütü YPG/PKK'nın işgaline geçmesiyle uzun süredir akaryakıt krizi yaşıyor.Esed rejiminin kontrolündeki Halep, Lazkiye, Şam ve Hama kentlerinde akaryakıt ve gaz sorunu kronikleşmiş durumda.

Zırhlı Araç Zırhlı Araçlar Petrol Ticareti Terör Örgütü Kontrol Noktası 

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