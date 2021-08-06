Terör örgütü YPG/PKK'dan El Bab'a füze saldırısı: 6 yaralı

- Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın Halep kentine bağlı El Bab ilçesine füzelerle saldırması sonucu 6 sivilin yaralandığı bildirildi. Suriye'de terör örgütü YPG/PKK, Halep kentine bağlı El Bab ilçesindeki sivil yerleşim bölgelerine füzelerle saldırdı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 6 sivilin yaralandığı bildirildi. Saldırı nedeniyle evlerde ağır hasar oluştuğu belirtildi. Olay yerine intikal eden sivil savunma ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.
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