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Terör örgütü üyesi operasyonla yakalandı
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21 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Terör örgütü üyesi operasyonla yakalandı

Terör örgütü üyesi operasyonla yakalandı

Yakalanan şahsın jandarmaya getirilmesi

Hastane Operasyon Jandarma Akalan Hapis Cezası 

-Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için hastaneye götürülmesi

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da PKK/KCK/YPG/YDG-H Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan hakkında 3 yıl, 1 ay, 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarmanın operasyonu sonucu yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekipleri, Şanlıurfa Ağır Ceza İlamat Masasının kararı ile PKK/KCK/YPG/YDG-H Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan aranan ve hakkında 3 yıl, 1 ay, 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.M. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Şahsı uzun süre takip eden ekipler, kaldığı Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesindeki adrese operasyon düzenledi.
Operasyon sonucu kıskıvrak yakalanan şahıs karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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