Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
1 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Terör örgütü üyelerine finans sağlayan 2 şahıs adliyeye sevk edildi

Terör örgütü üyelerine finans sağlayan 2 şahıs adliyeye sevk edildi

Şahısların polis eşliğinde adliyeye girmeleri

Operasyon Kara Para Yurt Dışı Gözaltı Harekete Geç 

-Adliyeden görüntü
-arşiv görüntüler

( AFYON KARAHİSAR)- Yabancı uyruklu şüphelilerin hayli sakin tavırları dikkatlerden kaçmadı AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’da kurdukları şirket üzerinden illegal yollardan gelen paraları, ‘Hawala’ sistemi ile terör örgütleri üyelerine transfer ettikleri tespit edilen ve polis tarafından yakalanan yabancı uyruklu 2 şahıs adliyeye sevk edildi. Şahısların adliyeye çıkarılırken sakin tavırları ise dikkatlerden kaçmadı.Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından yapıldı. Yabancı uyruklu Mahmod Almajdmı ile Yusuf Hamidi isimli iki şahsın, kurdukları şirket üzerinden terörizmin finansmanı ve kara para akladıklarını tespit eden TEM ekipleri harekete geçerek operasyon yaptı. Şüphelilerin kaldıkları eve erken saatlerde baskın düzenleyen ekipler 2 şahsıda kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Baskın anında şahısların kurtulmak için ‘bir şey yok yok, bir şey yok’ diyerek bağırmaları ise dikkatlerden kaçmadı.TEM ekipleri soruşturma kapsamında yaptıkları incelemelerde şahısların yurt dışından yasa dışı olarak toplanan paraların başka bir ülkeye illegal yollarla transfer ettiklerini ortaya çıkarırken, şüphelilerin bu yöntemle paraları terör öğütleri üyelerine transfer ettikleri belirlendi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar sabah erken saatlerde adliyeye sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye giren şahısların hayli sakin olmaları ise dikkatlerden kaçmadı. Şüphelilerin savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılmaları bekleniyor.
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı