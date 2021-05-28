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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Terör örgütü PYD/YPG'ye 4 ilde operasyon

Terör örgütü PYD/YPG'ye 4 ilde operasyon

Şahısların emniyetten çıkarılması

Adli Kontrol Ev Hapsi Şafak Vakti Terör Örgütü Irak 

-Şahısların adliyeye sevki
-Adliye’den arşiv detay

( OSMANİYE )- Osmaniye polisinin Diyarbakır, Mardin, Malatya ve İstanbul’da eş zamanlı olarak düzenlediği operasyonlarında gözaltına alınan Suriyeli 4 şüpheliden ikisi tutuklandı OSMANİYE

- Osmaniye polisinin 4 ilde düzenlenen operasyonda PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alınan Suriyeli 4 kişiden 2'si tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK - PYD/YPG/YPJ terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında Suriyeli 4 şahsın PKK/KCK - terör örgütü uzantısı olan PYD/YPG terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttüklerine yönelik fotoğraflarını buldu. Şahısların kimlik tespitlerinin ardından Z.M.’nin Diyarbakır, W.S.M.’nin Mardin, M.H.’nin Malatya ve A.O. isimli şahsın da İstanbul’da ikametgah ettiklerini belirleyen ekipler, adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan şahıslar, Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Malatya’da gözaltına alınan M.H. isimli şahıs Segbis üzerinden ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından ev hapsine çarptırıldı. Diğer şüphelilerden birisi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken iki şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. (SKY-
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