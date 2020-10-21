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21 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Terör Örgütü PKK’ya Yönelik Operasyonlar hız kesmeden devam ediyor

Terör Örgütü PKK’ya Yönelik Operasyonlar hız kesmeden devam ediyor

- Ele geçirilen malzeme

( ANKARA ) ANKARA

Komando Bild Dolar Gesi Terör Örgütü 


- Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Terör örgütü PKK'ya yönelik Irak kuzeyindeki operasyonlara hız kesmeden devam ettiğini açıkladı.
Hakurk bölgesinde arama-tarama ve keşif/gözetleme faaliyeti icra eden komandoların terör örgütü PKK’ya ait silah ve çok sayıda mühimmat tespit ettiği kaydedildi. MSB'den yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’nın Irak kuzeyindeki sığınak, barınak ve mağaralarına yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde arama-tarama ve keşif/gözetleme faaliyeti icra eden Kahraman Komandolarımız; terör örgütü PKK’ya ait silah ve çok sayıda mühimmat tespit etti" denildi. Arama tarama faaliyeti sonucunda;1 adet A/T-4 Lançer, 1 adet havan namlusu, 59 adet havan mühimmatı, 7 adet top mühimmatı, 2 bin 540 Doçka mühimmatı, 100 shotgun mühimmatı, 2 adet Doçka sehpası, 2 adet havan beşik döşeme, 44 adet havan tapası, 4 adet R/A optik nişangahı, 3 adet dedektör, 2 teleskobik dürbün ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.
(BC -
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