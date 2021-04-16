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16 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Terör örgütü PKK'ya finansman ve eleman temin eden 2 şüpheli İzmir'de yakalandı

Terör örgütü PKK'ya finansman ve eleman temin eden 2 şüpheli İzmir'de yakalandı

Şüphelilerden detaylar

Akalan Leman Harekete Geç Terör Örgütü İstihbarat 

-Operasyon detayı

( İZMİR -DRONE) İZMİR

- İzmir’in Menderes ilçesinde, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne finansman ve eleman temin ettiği tespit edilen yabancı uyruklu iki kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda harekete geçen İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne finansman ve eleman temini yapan bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik operasyonun düğmesine bastı. Harekete geçen ekipler, Menderes’te şüphelilerin adreslerine yönelik baskınlar yaptı. Operasyonda, Suriye uyruklu Y.E ve A.T gözaltına alındı. Şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
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