Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Terör örgütü PKK’nın kirli yüzünü gören 2 kadın terörist daha teslim oldu
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Terör örgütü PKK’nın kirli yüzünü gören 2 kadın terörist daha teslim oldu

Terör örgütü PKK’nın kirli yüzünü gören 2 kadın terörist daha teslim oldu

Terörist ailesiyle görüştürülürken görüntü

Terörle Mücadele Kadın Terörist Güvenlik Güçleri Kadın Terörist Terör Örgütü 

-Genel ve Detay Görüntüler

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı terörle mücadele şube müdürlüğü ve istihbarat şube müdürlüğünün koordinesinde yürütülen ikna faaliyetleri sonucunda örgüt mensubu 2 kadın güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensupları İl Emniyet Müdürlüğünde ailesi ile buluştu. Haklarında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan aranıyor kaydı bulunan, terör örgütüne 2013'te A.A ve 2020'de katılan D.Ö. isimli 2 kadın örgüt mensubu, Şırnak İl Habur Kara Hudut Kapısı'ndan güvenlik güçlerine teslim oldu. Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen A.A ve D.Ö. burada ailesiyle görüştü. Aileler ile buluşmasında duygu dolu anlar yaşandı. Şahıslar hakkında yürütülen adli işlemler Mardin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ediyor. (KA
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı