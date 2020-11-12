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12 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Terör örgütü PKK mensuplarınca 5 yıl önce avludan kaçırılan kızının yolunu gözlüyor

Terör örgütü PKK mensuplarınca 5 yıl önce avludan kaçırılan kızının yolunu gözlüyor

Ailelerden görüntü

Oturma Eylemi Terör Örgütü Teröristler Umutlu 

-Melek Fırat fotoğrafından görüntü
-Çadırdan ve HDP İl binasından görüntü
-Çiğdem Fırat röportajı
-detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti 437’nci gününe girdi. Çocuğu 5 yıl önce teröristler tarafından avludan kaçırılan Çiğdem Fırat, umutla evladına kavuşacağı günü bekliyor. Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin umutlu bekleyişi 437’nci gününe girdi. 5 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan kızı Melek Fırat için oturma eylemine devam eden anne Çiğdem Fırat, PKK’nın kızını avludan kaçırdığını, şimdiye kadar imkanları olamadığı için kızını isteyemediğini dile getirdi. "Ömür boyu sürse de buradan kalkmayacağım" 5 yıl önce teröristler tarafından dağa kaçırılan Melek Fırat'ın annesi Çiğdem Fırat, Kürtçe yaptığı konuşmada, kızının hatırı için çadıra gelip oturduğunu söyledi.

Ömür boyu da sürse de kızı gelinceye kadar HDP önünden kalkmayacağını belirten anne Fırat, "Ne bir telefon ne haber ne de bir fotoğrafı var. Kızımı hem HDP’den hem de PKK’dan istiyorum. Kızım evin avlusundaydı, alıp kaçırdılar. Kızımın gelmesini istiyorum. Korkmasın devlet bizim arkasındadır. Şimdiye kadar imkanım yoktu, gelemiyordum. Buraya gelmekten de pişman değilim" dedi.

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