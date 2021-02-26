Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltı sayısı 12’ye yükseldi

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltı sayısı 12’ye yükseldi

Polis kamerasına yansıyan operasyon anı

Kadın Terörist Hava Harekatı Polis Kamerası Kadın Terörist Terör Örgütü 

-Baskın yapılan adreslerdeki aramalar
-Ele geçirilen örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller
-Öldürülen dişi teröristin fotoğrafları
-Gözaltına alınan şüphelilerin emniyete götürülüşü
-detaylar
-arşiv görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik İstanbul, Mardin ve Muş’ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların sayısı 12’ye yükseldi. Operasyondaki bir evde, Afrin'den Kandil'e giden ve burada Gara kamp sorumluluğuna getirildiği dönemde hava harekatıyla etkisiz hale getirilen “Havin Nisebin” kod adlı kadın terörist “Havin Medine Çetin’in fotoğrafları çıktı. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik İstanbul, Muş ve Mardin’de eş zamanlı operasyon düzenlemiş, çoğu örgütün gençlik yapılanmasına mensup 11 şüpheli yakalanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, geçmiş dönemlerde molotoflu saldırı ve sokak eylemlerini gerçekleştiren örgütün gençlik yapılanmasına düzen operasyonda gözaltına alınanların sayısının 12’ye yükseldiği bildirildi.
Gara kamp sorumlusunun fotoğrafı çıktı Baskınlara ilişkin polis kamerasına yansıyan görüntülerin de paylaşıldığı operasyonda, örgütsel dokümanlar ve dijital materyallerin yanı sıra öldürülen teröristlerin fotoğrafları da ele geçirildi. Esenyurt’ta örgüt üyesine ait bir evde yapılan aramada, geçtiğimiz yıllarda Irak'ın kuzeyindeki Gara kampına düzenlenen hava harekatımda öldürülen bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın sözde Gara Kamp sorumlusu 'Havin Nisebin' kod adlı kadın terörist Havin Medine Çetin’in fotoğrafları çıktı. Üç yıl önce hava harekatında etkisiz hale getirilmişti 3 Aralık 2018’de Gara’da öldürülen Mardin Nusaybin nüfusuna kayıtlı kadın teröristin, bir dönem örgütün elebaşı Murat Karayılan'ın yakın koruması ve PYD/YPG'nin kadın eylemcilerinden sorumlu olduğu ifade edilmişti. Üç yıl önce Gara’ya düzenlenen harekatıyla etkisiz hale getirilen dişi terörist, 2012'de Kandil’den gittiği Suriye'de örgütün kadın grubunda üst düzey sorumlu olduğu, Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin'den kaçarak tekrar Kandil'e gittiği ve burada da Gara kamp sorumluluğuna getirildiği belirtiliyordu.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı