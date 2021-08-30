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- Terör örgütü PKK'dan Afrin’e saldırı: 6 yaralı
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30 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Terör örgütü PKK'dan Afrin’e saldırı: 6 yaralı

- Terör örgütü PKK'dan Afrin’e saldırı: 6 yaralı

-Afrin’e yapılan topçu saldırısından görüntüler

( AFRİN ) AFRİN

Terör Hastane Terör Örgütü Mermi Saldırı 


- Suriye’nin Afrin kentine terör örgütü PKK/YPG’nin düzenlediği topçu saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre 3’ü çocuk toplam 6 sivil yaralandı. Suriye'de terör örgütü PKK/YPG, ülkenin kuzeybatısındaki Halep'in Afrin ilçesine topçu saldırısı düzenledi.
Saldırıda kente 8 top mermisi düşerken, ilk belirlemelere göre 3’ü çocuk toplam 6 sivil yaralandı. Sivil savunma ekipleri, top mermilerinin düştüğü bölgeye giderek, yaralıları hastaneye sevk etti.
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