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- Terör örgütü PKK Afrin'de sivilleri hedef aldı: 7 yaralı
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25 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
- Terör örgütü PKK Afrin'de sivilleri hedef aldı: 7 yaralı

- Terör örgütü PKK Afrin'de sivilleri hedef aldı: 7 yaralı

saldırıdan detaylar

Terör Terör Örgütü Saldırı Sivil Savunma 

-sivil savunma merkezine isabet eden füze parçası

( AFRİN ) AFRİN

- Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nin Halep'in kuzeyindeki Afrin'de sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırıda 7 sivil yaralanırken, sivil savunma merkezinde de hasar meydana geldi. Suriye'de terör örgütü YPG/PKK, Halep'in kuzeyindeki Afrin ilçe merkezine füze saldırısı gerçekleştirdi. İlçedeki sivil yerleşim bölgelerinin ve sivil savunma merkezinin hedef alındığı saldırıda 7 sivilin yaralandığı belirtildi. Sivil savunma merkezinde de hasar meydana geldiği aktarıldı.
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