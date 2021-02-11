Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Terör örgütü mensuplarına nüfus cüzdanı hazırlayan şahsa operasyon

Terör örgütü mensuplarına nüfus cüzdanı hazırlayan şahsa operasyon

Operasyon

Nüfus Cüzdanı Sahte Kimlik Yurt Dışı Terör Örgütü Kimlik Kartı 

-Şahsın yakalanması
-Ele geçirilenler
-Detay
-Sergi

( İSTANBUL )- Yasadışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışanlara sahte belge hazırlayan şahıs yakalandı- Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon kamerada İSTANBUL

- Başta terör örgütü mensupları olmak üzere yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış yapmak isteyen şahıslara nüfus cüzdanı, Türkiye’de bulunan yabancı uyruklu şahıslara İkamet İzin Belgesi ve Nüfus Cüzdanı düzenleyen T.Ü. isimli şahıs Jandarma ekipleri tarafından Beylikdüzü’ndeki adresine düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince; T.Ü. isimli şahsın kendisiyle irtibata geçen bazı şahıslar adına sahte belge düzenlediği bilgisi alındı. Araştırmalarını derinleştiren jandarma ekipleri, T.Ü.’nün sahte belgeleri, Beylikdüzü ilçesinde bulunan ofisinde hazırlayarak kendisiyle irtibata geçen şahıslara teslim ettiğini belirledi. Sahte polis kimlik kartı yapabilmek için her şey hazırdı Ekiplerin ayrıntılı çalışmaları sonucunda, T.Ü.’nün bilgisayarında, bir başka şahıs için hazırlanabilecek şekilde sahte Polis Kimlik Kartı’nın görüntüsü ele geçirildi. Şahsın sahte sivil kimlik kartları haricinde sahte Polis Kimlik Kartı bile basabilecek donanıma sahip olduğu anlaşıldı. Mor ışık cihazında önce kontrol sonra teslim T.Ü., hazırladığı hologramlı sahte kimlik kartlarının ve belgelerin gerçeği ile birebir aynı olması için titizlikle çalışıyordu. Hatta müşterilerine, mor ışık kontrol cihazında sahte kimlik kartlarını ve belgelerini göstererek, gerçeğine ne kadar yakın olduklarını da ayrıntılarıyla anlatıyordu. Çekmeceler sahte evrak doluydu Adli makamlardan alınan arama kararıyla operasyon için düğmeye basan Jandarma ekipleri; T.Ü.’nün, matbaaya dönüştürülmüş ofisinde yaptıkları aramalarda; bin adet eski tip Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı, bin adet eski tip Sürücü Belgesi, 5 adet yeni çipli Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, 500 adet içeriği boş çipli Kimlik Kartı, 500 adet içeriği boş yeni tip Sürücü Belgesi, 2 adet kimlik kartı basma makinesi, 2 adet PVC kaplama makinesi, 1 adet bilgisayar, 2 adet yazıcı, 1 adet soğuk damga makinesi ve 1 adet kimlik kesme makinesi ele geçirdi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından T.Ü. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı