Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik 4 ilde eş zamanlı operasyon

Terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik 4 ilde eş zamanlı operasyon

Operasyondan detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Mahrem Akalan Öğretmen İtiraf 


- İstanbul merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne bağlı bölge ve mahrem yapılanmasına yönelik 18 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından FETÖ/PDY silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak 4 ilde 18 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Yapılan çalışmalarda Bylock Kullanıcısı olduğu tespit edilen ve ayrıca farklı soruşturmalar kapsamında hakkında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan itirafçı şahısların beyanı olan 18 şahsa yönelik İstanbul merkezli, İzmir, Tekirdağ ve Kırklareli illeri olmak üzere eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şahıslar arasında geneli öğretmen olan ve örgütün mahrem ve bölge yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet yürüten şahıslar olduğu, ihraç kamu personelleri ile farklı meslek gruplarından şahısların yer aldığı belirtildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Annelerinin yasak aşkını dedektif kardeşler çözdüAnnelerinin yasak aşkını dedektif kardeşler çözdü
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement