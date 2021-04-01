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01 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Terör örgütü DHKP/C’nin Türkiye sorumlusu Yasemin K. adliyeye sevk edildi

Terör örgütü DHKP/C’nin Türkiye sorumlusu Yasemin K. adliyeye sevk edildi

Arşiv-

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Akalan 


- Terör örgütü DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu Yasemin K., beraberindeki örgüt sorumlusu ile birlikte emniyette biten işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Terör örgütü DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu Yasemin K., beraberindeki örgüt sorumlusu ile birlikte geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yakalanmıştı. Yakalanan örgüt sorumlusunun, cezaevinde tutuklu bulunan örgütün önceki Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu'nun yerine geçtiği öğrenilmişti. Emniyette işlemleri biten örgüt üyeleri bugün adliyeye sevk edildi.
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