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- Terör operasyonunda 3 tutuklama
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18 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Terör operasyonunda 3 tutuklama

- Terör operasyonunda 3 tutuklama

zanlıların emniyetten çıkarılması

Adli Kontrol Operasyon Altın Gözaltı Terör Örgütü 

-zanlıların adliyeye götürülmesi

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3’ü tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş dönemlerde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünde faaliyet gösterdiği belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (Şİ-SD-
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