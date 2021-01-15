Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Terör gazisi doğum gününde hayatını kaybetti

Terör gazisi doğum gününde hayatını kaybetti

gazinin cenazesinin gasilhaneden çıkarılması

Damar Tıkanıklığı Doğum Günü Cenaze Namazı Cenaze Aracı Terör Örgütü 

-tabut başında dua okunması
-al bayraklı tabutun cenaze aracına konması
-aracın hareket etmesi
-gazinin sağlık ve askerlik fotoğrafı

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Geçirdiği rahatsızlık sonucu doğum günü olan 14 Ocak tarihinde hayatını kaybeden Gaziantepli terör gazisi Jandarma Uzman Çavuş Muammer Kurt, son yolculuğuna uğurlandı.Tunceli Ovacık'ta 1996 yılı Ocak ayında terör örgütü PKK ile yaşanan çatışmada kafasına mermi isabet etmesi sonucu gazi olan Jandarma Uzman Çavuş Muammer Kurt (49), yaklaşık 15 gün önce geçirdiği damar tıkanıklığı rahatsızlığı sonucu hastaneye kaldırıldı. Gaziantep Üniversitesi Hastanesinde 15 gün boyunca tedavi gören Gazi Jandarma Uzman Çavuş Muammer Kurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak doğum günü olan 14 Ocak'ta hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden terör gazisinin naaşı, Gaziantep Asri Mezarlık içerisindeki gasilhanede yapılan işlemlerinin ardından al bayraklı tabuta sarılarak memleketi Nurdağı ilçesi Sakçagözü Mahallesi'ne gönderildi.Gazi Kurt, Sakçagözü Mahallesi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı