Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Terör ekiplerince aranan araç ihbarı polisi alarma geçirdi

Terör ekiplerince aranan araç ihbarı polisi alarma geçirdi

Araçtan genel ve detay görüntüler

Terörle Mücadele Polis Polis Ekipleri Kışla Irak 

-Polislerin araçtaki eşyaları araması
-Polislerden görüntüler
-Olay yerinden genel görüntüler

( ADANA ) - ADANA

- Adana’da terör polisi tarafından aranan aracın Adana’ya geldiği ihbarı üzerine polis alarma geçti. Terörle Mücadele, asayiş ve trafik ekipleri söz konusu aracı yakaladı. Araçta herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Gaziantep’ten Adana’ya doğru yola çıkan 27 MA 8799 plakalı hafif ticari aracın terörle mücadele ekiplerince arandığı ihbarı yapılması üzerine polis alarma geçti. Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri, Tarsus- Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda seyir halinde bulunan aracı aramaya başladı.
Otoyol çıkışlarının tamamını durduran polis ekipleri, Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi Mühendisler Caddesi’nde otoyoldan çıktığı sırada aracın önünü keserek durdurdu. Terörle Mücadele polisleri, aracın içinde bulunan bavulları didik didik aradı. Yapılan arama çalışmalarında her hangi bir olumsuzluk bulunmazken araç içerisindeki kişilerinde GBT kontrolünde şahısların suç kaydı olmadığı ortaya çıktı. Polis, araçta olumsuzluk bulunmadığı ve GBT kontrolü yapan şahısların suç kaydı olmadığı için serbest bıraktı. (CNK-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı