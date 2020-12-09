Terör babasını, korona annesini aldı

-Cenaze namazı kılınacak alana getirilmesi

-Kızı Sena Öztürk’ün ağlaması

-Cenaze namazının kılınması

-Kızının ağlamasından genel ve detay görüntü

-Namazın kılınması ve cenazenin götürülmesi

-Şehidin fotoğrafı

-Serpil Keserci’nin fotoğrafı



( ADANA ) -- Adana’da 1996 yılında bölücü terör örgütü PKK’nın çevik kuvvet şube müdürlüğüne yaptığı canlı bombalı saldırıda 1 yaşındayken babası şehit olan Sena Öztürk, annesini de korono virüs nedeniyle kaybetti- Cenaze namazı kılınırken gözyaşlarına boğulan Sena Öztürk’ü yakınları teskin etti ADANA



- Adana’da 1996 yılında bölücü terör örgütü PKK’nın çevik kuvvet şube müdürlüğüne yaptığı canlı bombalı saldırısında 1 yaşındayken babası şehit olan Sena Öztürk, annesini de korona virüs nedeniyle kaybetti. Seyhan ilçesinde 25 Ekim 1996 tarihinde bir otomobilden inen hamile görünümlü 17 yaşındaki Leyla Kaplan adlı terörist, koşarak Adana Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü binasına girmek istemiş, başaramayacağını anlayınca nizamiye yakınında üzerindeki 3 kilo TNT'yi patlatmıştı. Bombalı intihar saldırısında Kaplan parçalanarak ölürken, 3 polis ve 1 vatandaş yaşamını yitirmiş, 7'si polis 11 kişi de yaralanmıştı. Terör örgütü PKK’nın polise yönelik gerçekleştirdiği ilk canlı bombalı saldırısında şehit olan Ramazan Keserci’den (26) geriye 1 yaşındaki Sena Öztürk (25) ve eşi Serpil Keserci (48) kaldı. Anne Keserci kızını büyütüp evlendirdi. Ancak geçtiğimiz yıl Aralık ayında ilk kez Çin’de görülün daha sonrada tüm dünyaya yayılıp Türkiye’ye de Mart ayında giren yeni tip korona virüse şehidin eşi Keserci’de yakalandı. Yaklaşık 20 gün önce rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan Keserci dün hayatını kaybetti. Keserci’nin cenazesi yakınları ve polisler tarafından adli tıp kurumu morgundan alındıktan sonra Kabasakal Mezarlığına getirildi.

Burada Keserci’nin kızı Sena Öztürk annesinin cenazesini görünce gözyaşlarına boğuldu. Bir süre sonra çok az sayıda kişiyle Keserci’nin cenaze namazı kılındı. Namaz kılınırken de kızı Öztürk gözyaşlarına boğulurken onu yakınları teskin etti. Cenaze namazının ardından Keserci’nin cenazesi toprağa verildi.

(FKE-



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