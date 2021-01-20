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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Termometreler eksi 20’yi gösterdi, hayat dondu

Termometreler eksi 20’yi gösterdi, hayat dondu

-Donan su kütleleleri

Hava Sıcaklığı Uttu Yağan Kar Yağışı 

--Çalışmayan araçlar
--Araçlara sarılı battaniyeler
--Tarihi mekanlar
--Kısmen donan kızılırmak
--Termometre
--Drone detayları

( SİVAS ) - SİVAS

- Sivas’ta hızla düşen hava sıcaklığı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Termometreler eksi 20’yi gösterdi, hayat adeta dondu. Sivas’ta geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklığı hızla düştü. Geçtiğimiz hafta sıfırın üstünde olan hava sıcaklığı yaklaşık 25 derece birden azaldı. Bugün termometreler eksi 20 dereceyi gösterdi. Soğuk havanın etkisiyle vatandaşlar araçlarını çalıştıramadı. Araçlarını çalıştırmak için uğraşanlarsa akülerinin bitmesine neden oldular. Akü takviyesi ile çare arayanların yanı sıra soğuğu önceden tahmin eden vatandaşların araçlarının kaputlarına battaniye ve kilim sardıkları görüldü.
Şehirde suya dair her şey dondu. Türkiye’de doğup Türkiye'de denize boşalan en uzun nehir olan Kızılırmağın yüzeyi buz tuttu. Nehrin üzerinde buz adacıkları oluştu. Soğuk donan ağaç dallarında da kendini hissettirdi. Sabahın erken saatlerinde otobüs duraklarında otobüs bekleyen vatandaşlar da zor anlar yaşadılar. Vatandaşlar yağan kara sevinse de soğukla birlikte hayatlarının güçleştiğini dile getirdi. Öte yandan il genelinde kapalı olan 99 köy yolunda yol açma çalışmalarının aralıksız sürdüğü öğrenildi. (VK-GF-
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