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18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Termometreler eksi 19 dereceyi gösterdi

Termometreler eksi 19 dereceyi gösterdi

donan aracın camını temizleyen vatandaş

-Ateş yakarak ısınmaya çalışan esnaflar
-Pazar esnafı ile röp.
-Detay

( TOKAT -ÖZEL) TOKAT

- Tokat’ın Artova ilçesinde termometreler eksi 19 dereceyi gösterdi. Tarihi yapılarıyla Anadolu'nun önemli kentlerinden biri olan Tokat, Şubat ayında adeta buz kesti. Artova ilçesinde termometreler eksi 26.2 dereceyi gösterdi. Türkiye'de en soğuk ikinci bölge olan kentte sabah saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar dondurucu soğukla karşılaştı. Soğuktan buz tutan araçların camlarını açmak kolay olmadı. Pazar esnafı ise tezgahını soğuk hava nedeni ile gecikmeli açtı. Esnaflar Pazar yerinde yaktıkları ateşle ısınmaya çalıştı. Pazar esnaflarından Ali Türk, kentte soğuk havanın oldukça etkili olduğunu belirterek, “Tezgahlarımızı açamıyoruz, bekliyoruz. Güneş çıktı ama yine etkili olmuyor. İlerleyen saatlerde tezgahımızı açacağız. Normalde 5-6 gibi açardık tezgâhımızı, birkaç saat gecikmeli açacağız” dedi.
Aracının donan camını açmaya çalışan esnaf Yılmaz Özdemir ise sabah evden çıktıklarında dondurucu bir hava ile karşılaştıklarını belirterek, “Kamyonetin camları buz tutmuştu. Açmak kolay olmadı. Bugün görmediğimiz bir hava ile karşılaştık” diye konuştu.

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