Termometreler 43 dereceyi gösterdi, kavurucu sıcaklar çocukları süs havuzlarına yönlendirdi

-Termometreden detay

-Süs havuzundan genel detay

-Süs havuzunda yüzen çocuklardan detay

-Yapay şelaleden detay

-Serinlemek için yüzen çocuklardan detay



( BATMAN ) BATMAN



- Batman’da termometreler 43 dereceyi gösterince sıcaklardan bunalan çocuklar serinlemek için süs havuzlarına akın attı. Son yıllarda Batman’da etkili olan sıcak hava bölgedeki insanları olumsuz etkilemeye başladı.

Sıcak havadan bunalan vatandaşlar, öğle saatlerinde gölgeliklere sığınıyor ya da evlerde, camilerde klimaların altında zaman geçiriyor. Yaz mevsimin en sıcak aylarından olan Temmuz ayının gelmesiyle beraber Batman’da sıcaklar etkisini iyice gösterdi. Sıcakların etkisinden korunmak isteyen vatandaşlar kent merkezinde bulunan parklardaki ağaçların gölgelerine sığınmaya başladı.

Sıcak havadan etkilenen çocuklar ise süs havuzlarında serinlemeye çalıştı. Süs havuzlarında serinleyen çocuklar renkli görüntüler oluşturdu. Uzmanlar saat 11.00-16.00 arasında çocuk ve yaşlıların mümkün olduğunca dışarı çıkılmaması uyarısında bulundu.

