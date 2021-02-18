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18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Termometreler -11'i gördü, Kayseri buz tuttu

Termometreler -11'i gördü, Kayseri buz tuttu

Araç içerisindeki termometreden görüntüler

Hava Sıcaklıkları Buz Sarkıtları Uttu Kaldırımlar Kar Yağışı 

-Vatandaşların araçlarının camlarını kazıması
-Vatandaşın kaldırımda yürümesi
-İtfaiye ekiplerinin buz sarkıtlarını kırması
-Diğer detaylar

( KAYSERİ )- İtfaiye ekipleri buz sarkıtlarını temizledi KAYSERİ

- Termometrelerin-11'i gösterdiği Kayseri'de, arabaların camları ve kaldırımlar buz tuttu. Kayseri'de 2 gündür etkisini gösteren kar yağışının ardından hava sıcaklıkları -11 dereceye kadar düştü. Sabah saatlerinde termometrelerin -11'i gösterdiği kentte, araçların camları ve kaldırımlar buz tuttu. Buz tutan kaldırımlarda vatandaşlarda zor anlar yaşattı. Öte yandan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de, alt geçitlerde oluşan buz sarkıtlarını kırarak, olası kazaların önüne geçti. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, vatandaşlara karşı buzlanma ve don uyarısında bulunularak, "Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
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