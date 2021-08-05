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Termik Santral yangından sonra ilk kez görüntülendi
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5 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Termik Santral yangından sonra ilk kez görüntülendi

Termik Santral yangından sonra ilk kez görüntülendi

-Santralin içinden görüntüler

Orman Yangınları Yangın Devam Eden Orman Yangınları Hayalet Orman Yangını 

--Aydın görüntü klasörüne geçildi

( MUĞLA ) Termik Santral yangından sonra ilk kez görüntülendi MUĞLA

- Muğla’nın Milas ilçesi Ören Mahallesi’ndeki orman yangınında alevler içinde kalan Kemerköy Termik Santrali’nin içi yangından sonra ilk kez görüntülendi. Muğla’da 8 gündür devam eden orman yangınlarında alevleri dün gece Kemerköy Termik Santrale ulaşmıştı. Dün gece boşaltılan bölge adeta hayalet şehre dönerken, olayın vahameti gün ağarınca ortaya çıktı. Alevlerin çevrelendiği Kemerköy Termik Santrali içeriden de ilk kez görüntülendi. Alevlerin santralin çok sınırlı bir kısmına zarar verdiği görüldü.
Ana ünitelerde herhangi bir sıkıntını olmadığı sadece çevresindeki otluk alanın yandığı görüntülere yansıdı. Terminalinin etrafında soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken, büyük boyutlu bir zarar oluşmadığı aktarıldı. (MS-OD-
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